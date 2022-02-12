شاهدوا إبنة ديانا كرزون في أحدث ظهور لها والفنانة تستعيد رشاقتها ونشاطها الفنّي بعد إجازة الأمومة

كتب امير فتحي في السبت 12 فبراير 2022 02:56 مساءً - نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون صورة تجمعها بزوجها وابنتهما سلمى على الثلج في أحدث ظهور للطفة.

وقد بدت ديانا كـرزون برفقة زوجها الإعلامي معاذ العمري حاملًا إبنتهما سلمى التي ظهرت وهي تنظر إلى والدتها، وعلّقت كرزون على تلك الصورة قائلة: “سلمى يا روح قلب ماما وبابا الله يكتبلك أيام أجمل وأحلى من أيامنا وربنا يقرب منك القلوب النقية البيضاء ويبعد عنك القلوب السوداء ويحفظك من كل شر”.

يًذكر أن المطربة ديانا كرزون غابت عن الوسط الفنّي بسبب إجازة الأمومة التي كانت تقضيها من طفلتها الأولى، وعادت حاليًا لمتابعة أخر أعمالها الفنّية والمشاركة في عدد من الحفلات.

ديانا كرزون تتحدث عن ابنتها وعن مناداتها بـ”أم سلمى”

من ناحية أخرى، تحدثت النجمة الأردنية ديانا كرزون عن طفلتها سلمى في أول لقاء إعلامي لها بعد الولادة.

وقالت ديانا كـرزون، عبر برنامج حلوة يا دنيا، على قناة “رؤيا”، إنها تحبذ مناداتها بأم سلمى، وأن لقب “أم سلمى” صعبًا عليها وأجلسها في البيت، وذلك فقًا لمسؤولية الإنجاب والأمومة.

وأضافت أنه بعد أول سفر لها خارج البلاد بعد ولادة طفلتها، انهمرت دموعها في المطار، مبينة أن التخلي عن حياتها الفنية غير ممكن بسبب الإنجاب.

وأكدت النجمة الأردنية على ضرورة الموازنة بين حياتها الفنّية وطفلتها الرضيعة، مشيرة إلى أن الأولوية لـ”سلمى”.

وقالت كرزون إن زوجها الإعلامي معاذ العمـري اختار اسم “سلمى”، كونه عربيًا بإمتياز، موضحة أنها عندما علمت بجنس الجنين في الشهر الرابع، توجهت لإختيار الأسماء الحديثة.

وقبل هذا اللقاء حرصت ديانا كرزون على نشر عدد من الصور عبر «إنستجرام»، والتي أظهرت رشاقتها وعودتها الى النشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد الانجاب، وتميزت إطلالة كرزون باللون الأسود الملائم لأجواء فصل الشتاء، حيث ارتد تنورة (بليسيه)، ودمجتها مع جاكيت من نفس اللون ولكن من خامة الجلد.

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