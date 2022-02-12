يرفع أذان صلاة الجمعة .. شاهد : أحدث ظهور للفنان المعتزل أدهم نابلسي

كتب امير فتحي في السبت 12 فبراير 2022 02:56 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الأردني المعتزل ” أدهم نابلسي ” في أحدث ظهور له أثناء تواجده بمسجد أبو عيشة يوم أمس الجمعة .
وظهر أدهم نابلسي في الفيديو الذي نشره أحد المتواجدين بالمسجد وهو يرفع الآذان لصلاة الجمعة .
وكتب صاحب مقطع الفيديو في تعليقه عليه : ” في صلاة الجمعة ومن حُسن حظنا أدهم النابلسي أذن للصلاة داخل مسجد أبو عيشة في شارع المطار .. الله يباركله .. صوت جميل ” .
يذكر أن أدهم نابلسي كان قد فاجئ جمهوره ومحبيه بإعلان اعتزاله الفن والغناء في 20 ديسمبر الماضي من أجل إرضاء وعبادة رب العالمين وقام بحذف جميع أغانيه على يوتيوب .
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