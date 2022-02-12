بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة ساعة واحدة مضت التعليقات على أجواء حماسية وتحديات حاسمة في سهرة عيد الحب من IRAQ IDOL مغلقة

متابعة بتجــرد: باللون الأحمر الذي زين العرض المباشر الرابع لمناسبة عيد الحب من خلال إطلالتي مقدمة البرنامج ميس عنبر وعضو لجنة التحكيم رحمة رياض، انطلقت المنافسات بين مشتركين قدموا أجمل اللوحات الغنائية أمام اللجنة المؤلفة من حاتم العراقي، رحمة رياض وسيف نبيل على مسرح برنامج “IRAQ IDOL- محبوب العراق” في موسمه الثاني على “MBC العراق”. تحدّث المشتركون في تقرير خاص سبق وقوفهم على المسرح، عن ارتباط كل منهم بآلة موسيقية معينة من اختياره، وما تمثله هذه الآلة له.

وكشفت عنبر أن نهاية هذا العرض، ستشهد انتهاء مسيرة اثنين من المشتركين، داعية الجمهور إلى التصويت لمشتركهم المفضل من خلال الأرقام الهاتفية والرسائل النصيّة وMBC VOTE. في هذا الوقت، كان مهند المرسومي يرافقهم من الكواليس. وفي نهاية العرض، وقف المشتركون على المسرح، حيث وضع ثلاثة منهم في دائرة الخطر هم وردة الحنين وسليم سالم وعلي السلام، لتعلن ميس عنبر بعدها أن علي سينضم مجدداً إلى المشتركين، لتنتهي رحلة وردة الحنين وسليم سالم.

ومرّ المشتركون تباعاً على المسرح، إذ افتتحت وردة الحنين السهرة، تبعها علي السلام، فسليم سالم، وتبعه كل من هيا حازم، علاء الفرطوسي، أحمد طوبان، محمد الجاسم، زعيم أركان، عفراء سلطان، وكان الختام مع بدر باسم. وتخلّل الحلقة، وقوف كل من ميس ورحمة مع المشتركة هيا حازم، للحصول على صورة فوتوغرافية، وأخرى بين سيف نبيل والمشترك أحمد طوبان.

وفي الختام، وقف المشتركون على المسرح في انتظار النتيجة، ودعت ميس عنبر ثلاثة أسماء للوقوف في دائرة الخطر، وهم وردة الحنين، علي السلام، وسليم سالم، الذين حصلوا على أقل نسبة تصويت من الجمهور، ثم كشفت أن وردة الحنين وسليم سالم هما اللذان سينتهي مشوارهما في البرنامج، فيما عاد علي السلام للانضمام إلى زملائه للمشاركة في العرض المباشر القادم.

الجدير بالذكر أن ثمانية مشتركين تأهلوا إلى العرض المباشر المقبل وهم هيا حازم، علاء الفرطوسي، أحمد طوبان، محمد الجاسم، زعيم أركان، عفراء سلطان، بدر باسم، علي السلام.

تقدم العروض المباشرة من برنامج “IRAQ IDOL– محبوب العراق” على “MBC العراق”، كل جمعة 10 ليلاً بتوقيت بغداد.

يوميات المشتركين وتدريباتهم وراء الكواليس مع الملحن والمدرب علي بدر، ضمن “عراق آيدول اكسترا” على منصة “شاهد” المفتوحة كل سبت 9 صباحاً بتوقيت بغداد.