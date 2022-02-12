شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تناقش قضية حضانة المطلقة للأبناء فى مسلسل "فاتن أمل حربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش النجمة نيللى كريم قضية اجتماعية مهمة خلال أحداث مسلسلها الجديد "فاتن أمل حربى" الذى تعكف على تصويره حاليًا للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تطرح نيللى قضية حضانة الأبناء للأم المطلقة عندما ترغب بالزواج مرة أخرى، وتجسد شخصية أم مطلقة من زوجها شريف سلامة وتدخل في صراعات مع حماتها على حضانة ابنتيها.

مسلسل "فاتن أمل حربى" وبطولة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوىى، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنى وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل الذى يعود للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد نجاحهما في "لأعلى سعر" الذى عرض عام 2018.

وعرض لنيللى كريم مؤخرًا مسلسل "الجسر" من 6 حلقات، على احدى المنصات الرقمية، وتقاسمت بطولته إلى جانب عمرو سعد، وشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا،سارة الشامي، ومها نصار، وهو تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي، وينتمي العمل لدراما الغموض والتشويق والخيال.

وتظهر نيللى كريم كضيفة شرف فى مسلسل "وعد الشيطان" مع عمرو يوسف والمقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل فتحى عبد الوهاب، عائشة بن أحمد، أحمد الرافعى، محمد إبراهيم يسرى، مراد مكرم، خالد كمال، وعدد من ضيوف الشرف وهو من إخراج كولين تييج.

وقدمت نيللى كريم "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته محمد فراج، لقاء الخميسى، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسى، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلى وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.