زوجة طليقها.. منة حسين فهمي: هنا الزاهد صاحبتي ومن أجمل البنات اللي شفتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت منة حسين فهمي أكثر من سؤال من متابعيها عن طبيعة العلاقة بينها وبين الفنانة هنا زاهد زوجة طليقها الفنان أحمد فهمي، خاصة وأنها موجودة على صفحتها بانستجرام، وكذلك عن علاقتها بشهد رمزي شقيقة زوجها الأول الفنان شريف رمزي، والزوجة الأولى لفهمي.

وكتبت منة عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام: "أعرف هنا من فهمي وسارة حسني وبقينا أصحاب على طول"، وذلك ردًا على كيف تعرف عليها، متابعة "هنا صاحبتي وشهد عيلتي".

وواصلت منة حديثها عن هنا، ردًا على سؤال وصلها من أحد متابعيها، إذ ما كانت قابلت هنا من قبل وهل هي في الحقيقة كيوت كما تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي؟: "هي في الحقيقة كيوت كمان اكتر من الميديا ولذيذة جدا ومن أحلى البنات اللي شفتها".

منة حسين فهمي كانت زوجة للفنان أحمد فهمي، قبل أن ينفصلا ويبدأ كل منهما حياة جديدة، وأكدت الأولى أن علاقته بها وبأسرتها مازالت جيدة.

جدير بالذكر أن الفنانة ميرفت أمين تزوجت من الفنان حسين فهمي لفترة طويلة، وشكلا معا ثنائيا فنيا حقق نجاحا سينمائيا كبيرا، وأنجبا ابنتهما "منة"، ومن أشهر الأعمال التي شهدت تعاونهما "حافية على جسر الذهب"، "آسفة أرفض الطلاق"، "الدموع الساخنة"، "نغم في حياتي"، "مكالمة بعد منتصف الليل"، و"الحب قبل الخبز أحيانا".