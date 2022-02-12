أحمد السبكي لـ"الخليج 365": حسين فهمي من رموز السينما وأتعاون معه في "الملحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المنتج أحمد السبكي إنه يعتبر الفنان الكبير حسين فهمي، رمزا من رموز السينما.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حسين فهمي محدش يقدر يتكلم عنه كلمة، هو رمز من رموز السينما وعلامة"، لافتا إلى أنه يتعاون معه في أحدث إنتاجاته السينمائية فيلم الملحد.

وأضاف السبكي "نصور فيلم الملحد لإبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل، والشغل معه متعة تانية".

جدير بالذكر أن حسين فهمي يُعرض لها حاليا في "السينمات" فيلم "الكاهن" تأليف محمد ناير، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة إياد نصار، محمود حميدة، محسن محيي الدين، جمال سليمان، فتحي عبدالوهاب، درة، أحمد فؤاد سليم، حنان سليمان.