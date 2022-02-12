أمام حمام السباحة ومع شجرة الكريسماس.. أجمل إطلالات منة حسين فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قامت منة حسين فهمي، ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين بالتواصل مع متابعي حسابها على موقع "انستجرام"، وحرصت على تلقي أسئلتهم والرد عليها عبر خاصية القصص القصيرة.

ومن بين ما صرحت به خبر انفصالها وأن الأمر وقع منذ فترة ليست قصيرة، كما كشفت عن علاقتها بطليقيها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فهمي وأنهما صديقان لها ولأسرتها، وأكدت أنها تلقت الكثير من عروض التمثيل إلا أنها لا تجد في نفسها الموهبة ولا تملك الجرأة على خوض التجربة.

ونستعرض لكم أبرز إطلالات منة في المناسبات المختلفة وعلى السوشيال ميديا..

ظهور منة مع الكلاب

أعلنت منة حسين فهمي أكثر من مرة حبها للحيوانات، وتظهر في الصورة التي ننشرها بصحبة كلب، مرتدية ملابس كاجوال، و"كاب" وبنطلون جينز.

منة على حمام السباحة

كما ظهرت منة في صورة أخرى أمام "حمام السباحة" مرتدية "تنورة" قصيرة، و"تي شيرت" أبيض صيفي، و"نظارة" شمسية.

منة بفستان منفوش

وظهرت منة حسين فهمي في صورة أخرى مرتدية "فستان" منفوش، خلال ظهورها في إحدى المناسبات الخاصة.

منة باكسسورات

فيما ظهرت منة في إحدى الصور مرتدية فستانًا أسود صيفي، وزينته بـ"الإكسسورات" التي حرصت أن تختارها على شكل "كف اليد".

منة مع والدها حسين فهمي

وظهرت منة في صورة مع والدها الفنان حسين فهمي من إحدى المناسبات، مرتدية فستانًأ مطرز من الأكمام، مع تسريحة شعر بسيطة.

منة مع والدتها الفنانة ميرفت أمين

وفي صورة أخرى ظهرت منة رفقة والدتها الفنانة ميرفت أمين من إحدى المناسبات، وظهرت مرتدية فستانًا "حمالات" مطرز، مع تسريحة شعر كلاسيكية.

منة مع دلال عبدالعزيز

وظهرت منة في صورة تجمعها بالفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، وابنتها دنيا سمير غانم، ووالدتها ميرفت أمين، وارتدت وقتها ملابس من اللون الفضي أنيقة.

منة مع شجرة الكريسماس

حرصت منة على تزيين شجرة "الكريسماس"، احتفالا بليلة رأس السنة، ونشرت صورة لها، عبر موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا قصيرًا لامعًا، مع "بوط" طويل.

الفنانة ميرفت أمين تزوجت من الفنان حسين فهمي، وشكلا معا ثنائيا فنيا حقق نجاحا سينمائيا كبيرا، وأنجبا ابنتهما "منة"، ومن أشهر الأعمال التي شهدت تعاونهما "حافية على جسر الذهب"، "آسفة أرفض الطلاق"، "الدموع الساخنة"، "نغم في حياتي"، "مكالمة بعد منتصف الليل"، و"الحب قبل الخبز أحيانا".