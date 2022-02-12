مسلسلات رمضان 2022.. هيثم سعيد ينضم لأسرة مسلسل "شغل عالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

تعاقد الفنان هيثم سعيد، على المشاركة والانضمام لأسرة مسلسل "شغل عالي" مع الفنانة فيفي عبده وشيرين رضا، والمقرر عرضه في دراما رمضان ٢٠٢٢.

المسلسل يخوض بطولته شيرين رضا وفيفي عبده وتوني ماهر، ومروان يونس، وكريم سرور، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف، وسيناريو وحوار حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

وتعود فيفي عبده لدراما رمضان بعد غيابها العامين الماضيين، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل "مملكة الغجر" عام 2019، وشارك في بطولته حورية فرغلي، حازم سمير، ميار الغيطي، سامح الصريطي، أحمد كرارة.

أما شيرين رضا فكان آخر ظهور درامي لها من خلال مسلسل "60 دقيقة" وعرض على إحدى المنصات الرقمية، بطولة ياسمين رئيس، محمود نصر، سوسن بدر، فاطمة النبوي، مها نصار، خالد كمال.