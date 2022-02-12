اليوم.. عرض فيلم "غدوة" لـ ظافر العابدين في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يُعرض اليوم السبت العرض الأول لفيلم "غدوة" للفنان التونسي ظافر العابدين في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة بتونس.

ونشر الفنان ظافر العابدين بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "وأخيرًا العرض الأول لفيلم غدوة في تونس غدًا بعد الظهر في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة بتونس".

وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم من الاتحاد الدولي للنقاد "فيبريسي" والتي تحمل اسم سمير فريد، لفيلم "غدوة" تأليف وإخراج وبطولة النجم التونسي ظافر العابدين.

كما عُرض فيلم "غدوة" في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي أقيم مسا الخميس 2 ديسمبر الماضي.

الفيلم هو التجربة الإخراجية الأولى لظافر العابدين، ويشارك في كتابته ويلعب دور البطولة.

يشارك ظافر العابدين بطولة الفيلم نجلاء بن عبدالله، البحري الرحالي، غانم الزرلي، رباب السرايري، وأحمد برهومة.