منة حسين فهمي عن علاقتها بطليقيها شريف رمزي وأحمد فهمي: "أصحابي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكدت منة حسين فهمي، إن علاقتها بطليقيها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فهمي جيدة جدًا، وأنهما صديقان لها حتى الآن.

وجاء رد منة بعد تلقيها أكثر من سؤال عن طبيعة علاقتها بهما، عبر خاصية القصص القصيرة على موقع "انستجرام"، إذ تلقت عددا كبير من الأسئلة عن الكثير من تفاصيل حياتها، وقامت بالرد عليها ومشاركة إجاباتها مع الجمهور بشكل عام.

منة كتبت تعليقا على علاقتها بشريف وفهمي "أصحابي وأصحاب أهلي حتى اليوم".

منة تزوجت في من الفنان شريف رمزي، وعقب انفصالها بفترة تزوجت من الفنان حسين فهمي، وهي الزيجة التي انتهت بالانفصال أيضا، قبل أن ترتبط للمرة الثالثة، وتعلن في إجاباتها والرد على أسئلة الجمهور قبل ساعات أنها عزباء الآن وغير مرتبطة.

جدير بالذكر أن منة حسين فهمي، هي ابنة الفنان حسين فهمي من الفنانة ميرفت أمين، إذ ارتبطا فترة طويلة، أثمرت عن منة وعن تعاونهما في أكثر من عمل فني، ومن أشهر الأعمال التي جمعتهما "حافية على جسر الذهب"، "آسفة أرفض الطلاق"، "الدموع الساخنة"، "نغم في حياتي"، "مكالمة بعد منتصف الليل"، و"الحب قبل الخبز أحيانا".