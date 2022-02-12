هذا النجم الكبير هو إبن شقيقة خالد صالح.. لن تصدّق من هو ولا كيف أصبح شكله اليوم؟

كتب امير فتحي في السبت 12 فبراير 2022 12:50 مساءً - كثيرًا ما نسمع أن هذا النجم من عائلة فنّية دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني أنه من أقارب شخص مشهور. يزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم ببعضم البعض، منهم من سبق وكشف عنها في حواراته التلفزيونية، ومنهن من فضّل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها.

ومن بين هؤلاء الفنان أحمد فهيم الذي تجمعه صلة قرابة بالفنان خالد صالح، حيث أن فهيم هو نجل شقيقة النجم الراحل، والذي شارك معه بأدورًا ثانوية في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة قبل أن يسطع نجمه ويصبح فنانًا مشهورًا.

بدأ الفنان المصري احمد فهيم رحلته مع الفن من خلال أدوار صغيرة في أفلام خلي الدماغ صاحي والنعامة والطاووس، ومسلسل بعد الفراق، وقام فهيم بدراسات حرة في فنون التمثيل لمدة عامين، وقرأ كثيرا عن فنون التمثيل، بجانب الملاحظات والنصائح التي كان يقدم له خاله الفنان الراحل خالـد صالح.

وقدم احمد فهيم أكثر من 40 عملا خلال السنوات العشر الماضية، حيث إستطاع جذب الأنظار إليه بشدة في الموسم الرمضاني 2019، من خلال دور عبدالقادر في مسلسل ولد الغلابة، بعد ترشيح المخرج المصري محمد سامي له، كما قدم دور رمضان الورداني في مسلسل هوجان، وتألق أيضًا في “مسلسل البرنس” من خلال تقديمة شخصية “رأفت” التي ساهمت بشكل أساسي في تصاعد الاحداث.

ويرى فهيم أن محمد سامي هو صاحب الفضل في نجاح كثير من أدواره وتحدث عنه في إحدى اللقاءات قائلًا: “الممثل دايما عنده أسئلة كتير محتاج إجابات عليها علشان يكشف الجوانب المظلمة للشخصية، ودايما الأستاذ محمد سامي عنده كل الإجابات لكل الأسئلة دي لو مش بالكلام بيبقى بالعين، يعني أنا ببقى داخل أعمل مشهد عندي أسئلة كتير في دماغي وعاوز أسأل حاجات كتير لما بدخل بروح أبصله فلما ببص في عينه هو بيحس بالحالة بتاعتي ده اللي بيني وبينه”.

شارك أحمد فهيم أيضًا في العديد من المسلسلات الناجحة، منها: “العار” 2010، “خاتم سليمان” 2011، “خرم إبرة” 2012، “فرعون” 2013، “ابن حلال” 2014، “مولانا العاشق” 2015، “مأمون وشركاه” 2016، “طاقة نور” 2017، “فوق السحاب” 2018،”، و”الوجه الآخر” 2020، “نسل الأغراب”، و”موسى” 2021.

كذلك لعب فهيم أدوارًا عديدة في مجموعة من الأفلام أبرزها: كف القمر 2011، فبراير الأسود 2013 الذي شارك فيهما مع خاله النجم الراحل خالد صالـح، وأيضًا هز وسط البلد وكابتن مصـر 2015، جواب إعتقال وتصبح على خير 2017، سبع البرمبة 2019.

إبن شقيقة خالد صالح يكشف عن مواقف وأسرار فى حياته

يُشار أن أحمد فهيم كان مدير أعمال لخاله النجم الراحل خالد صالح، وتحدث عنه في إحدى اللقاءات الصحفية قائلًا: إن مواقفه الإنسانية كانت كثيرة، وكنا دائماً نتعلم منه، وذكر أحد المواقف عندما جاء له أحد الصحفيين المبتدئين ليجرى معه حواراً فنياً وأنا اعتذرتله لاننا كنا مشغولين في التصوير، عندما قولت للراحل خالد صالح غضب بشدة وقالي عندما يكون هناك شخص في بداية طريقه يجب أن نقف بجانبه.

وأضاف فهيم، أن الراحل خالد صالح كان يحب جميع أعماله، ولا يوجد أى عمل ندم على تقديمه، ولكنه لم يشاهد أعماله إلا في العروض الخاصة.

وكشف عن أصدقائه المقربين له أيام الجامعة ومنهم الفنان خالد الصاوي والفنان طارق عبد العزيز والفنان أحمد ثابت وبعضاً من رجال الأعمال والمستشاريين الذين كانوا دفعته في كلية حقوق، وأشار إلى أن جميع أصدقائه كانوا يسألون عليه في أواخر أيامه ويقدمون له الخدمات.

وتابع عن أهم النصائح التى كان يقولها له: “متعملش حاجه أنت مش قدها، متوافقش لو جالك دور كبير إلا لو كان كويس ودور مهم”.

وأكد على أن خالد صالح ترك الحرية لأحمد نجله، نافياً أنه السبب في دخول التمثيل، ولكن القرار كان لأحمد فهو درس في الجامعة الأمريكية مسرح وكان صاحب القرار في إحتراف التمثيل.

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