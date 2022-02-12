راغب علامة بنجاح جديد.. مليون مشاهدة لـ”ممكن أزعلك” في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى أغنية “ممكن أزعلك” للنجم اللبناني راغب علامة أصداءاً إيجابية بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وحققت أغنية “ممكن أزعلك” أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من 48 ساعة على صدورها عبر قناة راغب الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وعبّرت راغب علامة عن سعادته بالنجاح الكبير لأغنية “ممكن أزعلك”، وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “رفيقتكم الجديدة بالحفلات والرحلات والأفراح.. شكراً على حبّكم وثقتكم”.

يذكر أن أغنية “ممكن أزعلك” هي مزيج من الرومانسية والإيقاع من كلمات محمد البدري وألحان بينو وتوزيع مدحت خميس وحمل الكليب توقيع المخرج المصري شريف صبري الذي سطّر نجاحات كبيرة مع السوبرستار بأغنيتي “طب ليه” و”سهروني الليل”.