مايا دياب تحتفل بأوّل مليون لكليب “ليليي”: “تعليقاتكم كبرت قلبي كتير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت النجمة اللبنانية مايا دياب أن تتصدّر قائمة الترند في لبنان بعد طرح أحدث أغنياتها باللهجة اللبنانية “ليليي”، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من مليون مشاهدة بعد أقل من 48 ساعة على صدوره عبر قناة مايا في موقع “يويتوب”.

وعبّرت مايا دياب عن سعادتها بالأصداء الإيجابية للعمل الذي حاز على اهتمام واسع من الجمهور نظرًا لموضوع الأغنية المميّز والجرأة الواضحة في طرحه من خلال الكليب.

وقالت مايا بتغريدة عبر موقع “تويتر”: “أجمل شي ممكن يحصل عليه أي فنان هو الأصداء الإيجابية والتعليقات الرائعة على عمل اشتغل عليه من قلبه وقدمه بأفضل طريقة ممكنة… تعليقاتكم على ليليي كبرت قلبي كتير”.

أغنية “ليليي” من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب فهو من إخراج رجا بعمه، واختارت أن تصدرها في فترة عيد الحب كونها أغنية رومانسية عاطفية تعيدنا فيها إلى اللون الذي أحبها الجمهور فيه.