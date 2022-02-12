تطورات جديدة في قضية الفنان رشوان توفيق وابنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطورات جديدة شهدتها قضية الفنان المصري رشوان توفيق وابنته التي رفعت عدة دعاوى قضائية ضد والدها، ما أثار الجدل في الشارع المصري.

وقررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حجز الدعوى التي تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها لجلسة 26 فبراير الجاري للحكم.

وفي وقت سابق، أجلت المحكمة الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق تطالب فيها ببطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق، فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها، لجلسة 2 مارس لإلزام محامي المدعية بتقديم شهادة بما تم في صحة التوقيع على عقد بيع الفيلا و لحين الفصل في الدعوى التوكيلات .

وكانت آية رشوان قد أقامت عدة دعاوى قضائية ضد والدها، أولها دعوى قضائية تطالب فيها ببطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الأخرى هبة رشوان، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

وليست تلك الدعوى القضائية الوحيدة، بل هناك دعوتان قضائيتان ضد والدها، إحداهما تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له، والأخرى فتطالب بها ببطلان عقد قسمة شاليهات موروثة عن والدتها في محافظة جنوب سيناء.

وكان الفنان رشوان توفيق البالغ من العمر 88 عاماً قد عبر عن استيائه من الواقعة، واصفاً إياها بـ المأساة الأكبر في حياته، واعتبر القضايا محاولة للسيطرة على أمواله خلال حياته.

ويعيش الفنان الكبير رشوان توفيق، حالة نفسية سيئة بسبب الصراع القضائي بينه وابنته، حيث أكد أنه مستاء لوصول الأمر لهذا الحد، وأنه لا يسعى للحصول على أحكام بقدر حرصه على عودة ابنته لحضنه مرة أخرى.