شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ختام وتوزيع جوائز وتكريمات مهرجان جمعية الفيلم بدورتيه الـ47 و48.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز وتكريمات الدورة الـ47 والـ48 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا الفنية بحضور الفنان حسين فهمي ضيف شرف الدورة وصناع السينما من الفائزين عن أعمال 2020 و2021.

كما يحضر أعضاء لجنة التحكيم برئاسة السيناريست بشير الديك، وعضوة كل من الناقد أسامة عبد الفتاح والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان والفنانة بشرى والمخرج تامر محسن والناقد رامى المتولي والمخرج عادل الأعصر والمنتج فاروق عبد الخالق والناقد السينمائي مجدي الطيب ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد والمخرج السينمائي محمد ابو سيف ودكتور وليد سيف الكاتب والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعد العالي للنقد الفني.

ويتم خلال الحفل تكريم عدد من الفنانين اعترافًا وفخرًا واعتزازًا وتقديرًا بما قدموه من أعمال بارزة تعد علامة في تاريخ السينما المصرية، وهم الفنانة الكبيرة نادية الجندي والفنان محسن محي الدين ومدير التصوير سمير فرج والموسيقار هاني شنودة والناقدة السينمائية ماجدة موريس.

كما يتم خلال الحفل توزيع الجوائز على الفائزين فقد حصل، فيلم "حظر تجول" علي جائزة أفضل افيش للمصمم يوسف عادل، والديكور للمهندس عاصم علي، والموسيقي التصويرية لتامر كروان، والمونتاج لهبة عثمان والتصوير لعمر ابو دومة، واحسن سيناريو لأمير رمسيس، كما حصل أيضا علي جائزة أحسن إخراج، وحصل كامل الباشا علي جائزة ممثل الدور الثاني، وممثلة دور ثاني لأمينة خليل، بينما حصلت إلهام شاهين علي جائزة احسن ممثلة، وحصل المنتج صفي الدين محمود علي جائزة أفضل فيلم لعام 2020.

وكان لفيلم "يوم وليلة" نصيب في عدد من الجوائز منها جائزة المكياج لإيهاب محروس واحمد شوقي، والمكساج للمهندس احمد جابر، والملابس لميساء عارف، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لحنان مطاوع عن دورها في الفيلم، كما حصل المنتج الفني محمد الشوبري علي شهادة تقدير، أما جائزة أفضل ممثل فحصل عليها الفنان آسر ياسين عن فيلمه صاحب المقام، بينما حصل مدير التصوير أحمد يعقوب عن فيلم توأم روحي علي شهادة تقدير من لجنة التحكيم، كما حصل ايضا المخرج عماد البهات علي شهادة تقدير عن فيلم "صندوق الدنيا".

أما جوائز عام 2021 فلقد تنافس عليها 7 أفلام من الأفلام الـ 28 التي عرضت بدور العرض المصرية والمنصات، حيث حصل فيلمي "برا المنهج" و"الأنس والنمس" علي نصيب الأسد في الجوائز، فحصل برا المنهج علي جائزة أفضل أفيش وأفضل سيناريو لعمرو سلامة وخالد دياب، وأفضل إخراج لعمرو سلامة وكما حصل الفنان ماجد الكدواني علي جائزة أفضل ممثل بينما حصلت دنيا ماهر علي جائزة أفضل ممثلة دور ثاني، كما حصل على جائزة أفضل فيلم.

أما فيلم "الأنس والنمس" فحصل علي جائزة أفضل مكياج لاحمد مصطفي، وجائزة أفضل ملابس لايناس عبدالله، والديكور لباسل حسام، والمونتاج لداليا الناصر، والخدع البصرية لمحمد فودة، بينما حصل فيلم "العارف" علي جائزة أفضل مكساج لاحمد ابو السعد، والموسيقي لهشام نزيه، والتصوير لأحمد المرسي، وافضل ممثل دور ثاني لاحمد فهمي.

في الوقت نفسه حصل فيلم "ابو صدام" علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة لنادين خان، وشهادة تقدير للممثلة زينة منصور، بينما حصل فيلم "قابل للكسر" علي جائزة العمل الاول للمخرج احمد رشوان، بينما حصل مديرالتصوير حسين عسر علي شهادة تقدير عن فيلم "موسي"، بينما حجبت لجنة التحكيم جائزة الممثلة دور الأول.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع نقابة المهن السينمائية وصندوق التنمية الثقافية، ويعد أحد أقدم وأهم مهرجانات السينما المصرية، ويعتبر واحد من أهم المهرجانات المحلية المصرية حيث يقوم بالتحكيم فيه نخبة من صناع السينما، ويستند إلى القيمة الموضوعية والفنية للأفلام المشاركة، يقوم أعضاء الجمعية باختيار الأفلام التي تشارك فيه من بين الأفلام المعروضة خلال العام السابق من عقد المهرجان، هو المهرجان الوحيد الذي تقوم إدارته بإختيار الأفلام ولم يتقدم أصحاب الأفلام للمشاركة بالمهرجان، ويكون اختيار أفضل الأفلام عن طريق تصويت أعضاء الجمعية على أكثر 7 أفلام جيدين عرضوا على مدار العام كاملا، وهو المهرجان الوحيد، الذي أقيم بانتظام على مدار سنوات طويلة، ولم يتوقف منذ افتتاحه وتأسيسه عام 1975 من قبل جمعية الفيلم، على أيدى نقاد وصناع السينما.