محمد صلاح يحطّم الأرقام مجددًا.. تفوق على مبابي ونيمار!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أخبار سعيدة للجمهور العربي والمصري والمهتمين بمتابعة أخبار نجمعهم المصري محمد صلاح، أفصحت صحيفة النادي اللندني ليفربول بأن مبيعات قميص اللاعب الدولي بلغت رقماً مذهلاً حطم أرقام مبيعات أفضل لاعب في العالم لعام 2021 الألماني ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

ووفقاً لصحيفة «ليفربول إيكو» المعنية بشؤون النادي الإنجليزي فإن مبيعات كريستيانو رونالدو تصدرت اللاعبين حول العالم بواقع 1.5 مليون قميص خلال العالم الماضي، بينما جاء ثانياً النجم ليونيل ميسي الذي بيعت قمصانه بواقع 1.2 مليون قطعة في العام الماضي، يليه روبرت ليفاندوفسكي الذي بيعت له 970 ألف قطعة خلال السنة نفسها، بينما بلغت مبيعات قميص الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال العام الماضي 816 ألف قطعة، حجز على إثرها الترتيب الرابع بين لاعبي كرة القدم الأعلى في العالم ليحل في الترتيب بعد الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفيسكي.

وأوضح تقرير صحيفة «ليفربول إيكو» أنّ مبيعات قميص محمد صلاح تتفوق بشكل كبير على النجمين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعبا باريس سان جيرمان. ونجح ليفربول في بيع نحو 1.95 مليون قميص في 2021، خلف بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني المتصدر.

وتمثل مبيعات قميص محمد صلاح ما نسبته 42 في المائة من مبيعات ليفربول خلال العام الواحد، ما دفع الصحيفة البريطانية للتساؤل حول الخسائر التي قد يجنيها الريدز حال عدم التجديد لمحمد صلاح الذي قد يدر العائدات المالية التي يتلقاها سنوياً والتي تصل إلى 70 مليون جنيه بواقع 30 في المائة قيمة الرعاية للملابس بخلاف 40 في المائة كمتغير تمثل ما نسبته 20 في المائة من قيمة مبيعات قمصان الفريق سنوياً.