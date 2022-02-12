حسن شاكوش باكيًا على الهواء: أمي مريضة وحزينة عليا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم يتمالك المطرب الشعبي حسن شاكوش دموعه، أثناء الحديث عن أزمة منعه من مزاولة مهنة الغناء، وكيف أثرت سلبا على الحالة النفسية لوالدته المريضة بالسرطان

وأكد شاكوش في حوار مع برنامج كلام الناس بحضور مطرب المهرجانات حمو بيكا، أن والدته حزينة عليه بعد قرار إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر.

وقال شاكوش: أنا زعلان علشانها هى، علشان أى حاجة بتحصل بتضايق، وهى أصلا مريضة، ومينفعش أتكلم فى الكلام دا، والدتى مصابة بالسرطان ومكنتش عايز أقول علشان محدش يفتكر إنى بتاجر بمرضها، وحزينة عليا من بعد أزمتى الأخيرة ومنعى من الغناء.

وأشار شاكوش إلى أن والدته تدعو له بزوال الغمة، وقالت إن ما يحدث له الآن من كرب بعد منعه من الغناء، سيكون بداية الطريق لفرج كبير وانطلاقة جديدة في حياته الفنية.

والمثير أن حسن شاكوش نشر مقطع الفيديو على صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك وواجه تعليقات مسيئة وشامتة في مرض والدته وعلق عليها قائلا: مستغرب من ردود افعال الناس بصراحه حتي المرض في حد بيشمت فيه ربنا بجد يهدي كل الناس و محدش يشوف الي انا فيه و يارب اشفي كل مريض.