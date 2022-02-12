فيديو لـ”أدهم نابلسي يرفع الأذان” يشغل الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، وهو يرفع الأذان لصلاة الجمعة من داخل مسجد أبو عيشة في العاصمة عمان.

ونشر أحد المتواجدين في المسجد مقطع فيديو للنابلسي على موقع “تويتر” وهو يؤدي أذان الجمعة وأرفقه بتعليق: “في صلاة الجمعة ومن حُسن حظنا أدهم النابلسي أذن للصلاة داخل مسجد أبو عيشة في شارع المطار.. الله يباركله.. صوت جميل”، وسط تفاعل من المتابعين على السوشال ميديا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها أدهم نابلسي داخل المسجد، حيث تم تداول صورة له مع أحد الشيوخ وهو يرتدي عباءة الصلاة، كما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للنابلسي وهو يصلي إماما لصلاة العشاء في أحد المساجد.

وكان قد فاجأ أدهم نابلسي الجمهور ومحبيه في نهاية عام ٢٠٢١ بقرار اعتزاله وتفرغه للعبادة وتأدية واجباته الدينية، كما أنه قام بحذف جميع أغانيه على اليوتيوب.