شيرين عبد الوهاب بإطلالة ساحرة في أحدث صورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ مقطع فيديو وصور جديدة عبر صفحاتها الخاصة في مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت شيرين في مقطع الفيديو والصور من كواليس برنامج الدوم لاكتشاف المواهب، وأطلت عبد الوهاب بإطلالة أنيقة مرتدية ثوبًا من اللون الأسود مطرز بالفضي، واختارت مكياجًا ناعمًا أبرز جمالها.

وانتشرت صور شيرين بشكل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث تفاعل المتابعون معها وعبروا عن محبتهم لها وعن إعجابهم بالصور.

وكانت شيرين تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتشار شائعات عن عودتها لطليقها المطرب حسام حبيب ما أحدث بلبلة في مواقع التواصل الإجتماعي وقد أوضحت شيرين أن لا صحة للأخبار المتداولة.