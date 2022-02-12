تانيا قسيس تطرح “بعدك حبيبي” في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بمناسبة عيد الحب، أطلقت الفنانة تانيا قسيس أغنية جديدة بعنوان: بعدك حبيبي من كلمات وألحان طوني كرم، وقد أهدت محبّيها فيديو كليب تطلقه اليوم من توقيع طوني كرم نفسه، وهو التعاون الخامس بينهما.

اللافت في الفيديو الجديد تصويره بالأسود والأبيض لإعطاء طابعاً مميزاً على هذا العمل وإيصال رسالة في عيد الحب أنّه رغم الحبّ الكبير في العلاقات، هناك دائماً عوائق مختلفة قد تواجهها، ولكن الحب سيستمر إما مع الشخص نفسه، أو مع شخص آخر.

ما يميّز هذا العمل عن باقي أعمال الفنانة تانيا قسيس هو التغيير الواضح وخروجها عن خطها المألوف.

وكانت قد صوّرت قسيس مشاهد الفيديو كليب في منطقة فقرا اللبنانية لدى إصابتها بفيروس كورونا ما أنهكها جسدياً واضطرّت لإيقاف التصوير، ممّا استدعى تأخير العمل لحين شفاءها.

يذكر أنّه، وكالعادة، يعود نجاح هذا العمل بفضل مديرة العلاقات العامة للفنانة تانيا قسيس الخبيرة العالمية سينتيا سركيس بيروس التي أشرفت شخصياً على مظهر قسيس.