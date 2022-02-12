شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا.. نيللى كريم تستعيد ذكريات طفولتها بصورة مع والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة نيللى كريم ذكريات طفولتها بنشر صورة قديمة لها مع والدتها الروسية عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، وظهرت نيللى كريم في الصورة تبتسم للكاميرا بينما تنظر إليها والدتها بحب، وعلقت نيللى كريم، على الصورة، بكلمة "ماما" وارفقتها بايموجى قلب، في إشارة إلى مدى حبها لوالدتها.



نيللى كريم على فيس بوك

وسبق أن خضعت النجمة نيللي كريم، لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، ظهرت من خلالها ملامح وجهها فقط وسط إضاءة باللون الأبيض والأسود، وسرعان ما حصدت إعجاب الكثيرين من متابعيها وجمهورها، الذين شبهوها بإطلالات النجمة العالمية أنجلينا جولي.

يأتى هذا فيما تواصل النجمة نيللي كريم، تصوير مشاهدها فى مسلسل "فاتن أمل حربى" فى الديكور الخاص بالعمل، وتعانى نيللى نيللي كريم من خلافات مع حماتها طوال أحداث المسلسل، والتى تجسدها الفنانة فادية عبد الغنى، بسبب توريطها فى العديد من المشاكل حتى بعد انفصالها من الفنان شريف سلامة الذى يجسد دور زوجها، كما تظهر نيللى كريم بمراحل عمرية مختلفة خلال احداث المسلسل.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، خالد سرحان، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيداً لبدء تصوير أول المشاهد أواخر شهر ديسمبر الجارى، وذلك بعد الانتهاء من التعاقدات ومعاينة أماكن التصوير.

نيللى كريم انتهت مؤخرا من تصوير مسلسل "الجسر" الذى تدور أحداثه في 6 حلقات، تتقاسم بطولته إلى جانب عمرو سعد، ويشارك في البطولة محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا، سارة الشامي، ومها نصار، وتأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي، كما تظهر نيللى كريم كضيفة شرف فى مسلسل "وعد الشيطان" مع عمرو يوسف.