اليوم.. عرض فيلم 11:11 في ختام مهرجان جمعية الفيلم السنوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يقام مساء اليوم السبت حفل توزيع جوائز وتكريمات الدورة الـ 47 والـ 48، لـ مهرجان جمعية الفيلم السنوي، بمركز الإبداع الفني بساحة دار الأوبرا الفنية، بحضور الفنان حسين فهمي ضيف شرف الدورة وصناع السينما من الفائزين عن أعمال 2020 و2021، والمكرمين.

ويحضر أعضاء لجنة التحكيم، وهم السيناريست بشير الديك رئيسًا، وعضوية الناقد أسامة عبد الفتاح، والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان، والفنانة بشرى، والمخرج تامر محسن، والناقد رامي المتولي، والمخرج عادل الأعصر، والمنتج فاروق عبد الخالق، والناقد السينمائي مجدي الطيب، ومدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد، والمخرج السينمائي محمد أبو سيف، والدكتور وليد سيف الكاتب، والناقد السينمائي ورئيس قسم السينما بالمعهد العالي للنقد الفني، والعديد من الشخصيات العامة والصناع، وتقدم الحفل الإعلامية آية عبدالحكيم.

وكتقليد لمهرجان الجمعية بعرض فيلم جديد بعد توزيع الجوائز، سيتم عرض فيلم 11:11 بحضور منتج الفيلم أيمن نجيب، ومخرجه كريم أبو زيد والسيناريست ياسر عبدالباسط، ومدير التصوير هاني السعداوي والمونتير رامز عاطف، والموسيقار أشرف الزفتاوي، والفيلم بطولة إياد نصار، غادة عادل، إنجي المقدم، محمد الشرنوبي، عمر الشناوي، هند عبدالحليم، ونور إيهاب، وتدور أحداثه حول سعيد المحامي و3 شخصيات، عاليا، وزين، وراضي، ليضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد، الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته، وكل شخصية من الشخصيات لديها صراعها في الحياة، والذي يضع كل منهم أمام اختيار صعب، ويجب عليهم الاختيار بين عدة اختيارات غاية في الصعوبة.

والمكرمون في المهرجان هم الفنانة نادية الجندي والفنان محسن محيي الدين ومدير التصوير سمير فرج والموسيقار هاني شنودة والناقدة السينمائية ماجدة موريس، وأكد مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع رئيس المهرجان عن اختياره مجموعة من صناع السينما، ليمنحهم المهرجان هذا التكريم اعترافا وفخرا واعتزازا وتقديرا لما قدموه من أعمال بارزة تعد علامة في تاريخ السينما المصرية.

وأضاف عبدالسميع: منذ 3 سنوات بدأ المهرجان في تقليد جديد، وهو تكريم الرواد من صناع السينما تقديرا ووفاءً وإحياء لذكراهم وما قدموه من أعمال بارزة في تاريخ السينما المصرية، وسنكرم هذا العام أسماء الراحلين المخرج والمنتج حلمي رفلة والمخرج أحمد بدرخان والمخرج والمنتج والممثل محمود ذو الفقار، ويتسلمها أحد أفراد عائلة الراحل.