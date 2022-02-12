تشييع جنازة الموجي الصغير عقب صلاة الظهر من مسجد السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الموسيقار أحمد الموجي عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك" موعد ومكان تشييع جنازة خاله الموسيقار الراحل الموجي الصغير، والذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة 11 فبراير.

وكتب أحمد "اليوم تشييع جنازة خالي الموجي الصغير عقب صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر".

كانت الدكتورة غنوة الموجي، شقيقة الموسيقار الراحل الموجي الصغير، أكدت تأجيل صلاة الجنازة على جثمانه أمس، وكتبت عبر فيسبوك "نظرا لظروف طارئة ستؤجل صلاة الجنازة لأخي الموجي الصغير وسنوافيكم بموعد آخر".

الموجي الصغير اسمه الحقيقي الموجي محمد أمين محمد الموجي، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي، ملحن وموزع موسيقي ولد في عام 1951، ووضع الموسيقى التصويرية وألحان عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، بينها: القلب وما يعشق، حالة تلبس، الهاربة إلى الجحيم، اللعب بالنار، الرجل يحب مرتين.