دار الأوبرا تحتفل بعيد الحب مع أطفال تنمية المواهب غدا الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحيي دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلًا لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور عبدالوهاب السيد، بمناسبة عيد الحب، تحت قيادة الدكتور محمد عبدالستار وتدريب الدكتورة داليا حسنين، غدا الأحد 13 فبراير، 8 مساءً، على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات الوطنية والتراثية والعاطفية التي أبدعها كبار الشعراء والملحنين منها: "تعيشي يا بلدي، شلبية جارتي، الفن، البنات البنات، زيديني عشقًا، يا ورد مين يشتريك، حبيتك بالصيف، أمانة عليك، نسم علينا الهوا، ألو ألو إحنا هنا، افرح يا قلبي، يا حلو يا أسمر، الأسامي، ساكن في حي السيدة، ع اليادي اليادي، مضناك، سونة يا سنسن، الجندول، يا طيور، شمندورة، عطشان يا أسمراني، نهاية على بابا، ادخلوها سالمين".

البرنامج أداء أيتن، يارا، فاطمة، تامر نبيل، مهدي، آلاء الشربيني، أدهم، إسراء عصام، هاجر، حنين محمد، مصطفى ناصر، مريم حنفي، أحمد مجدي، رحمة عصام، هشام اليمني، غادة، يوسف حسن، مريم مجدي، شمس الأسواني، لوجين، شذى.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسست بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، واعتاد المشاركة خلال الاحتفاليات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب اقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.