موعد عرض فيلم "عروستي" على نتفليكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة جميلة عوض عن موعد عرض فيلم "عروستي" على منصة نتفليكس.

ونشرت جميلة، بوستر الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكشفت "جميلة" أن الفيلم يُعرض بداية من يوم 13 من شهر فبراير الجاري على منصة نتفليكس.

وعلّقت: "ممتلئة بالحماس، فيلم (عروستي) سيتم عرضه يوم عيد الحب، لقد تم صنعه بالكثير من الحب، الكثير من الضحك، فريق عمل مرح، والكثير من الألوان، أتمنى أن تستمتعوا به مثلما استمتعنا نحن".

فيلم "عروستي" بطولة: أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوي، زينب غريب، شريف دسوقي، أسماء جلال، مروان يونس، هند عبدالحليم، ومن إخراج محمد بكير.