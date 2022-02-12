‏4 شكاوى من نادي الأهلي للفيفا بشأن مونديال الأندية

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ دقيقتين

تقدم نادي الأهلي المصري، بـ4 شكاوى تتعلق بمونديال الأندية، الجمعة، ‏إلى اللجنة المنظمة، على هامش الاجتماع الفني لمباراة الهلال السعودي، ‏اليوم السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث‎.‎

وخلال الاجتماع طلب وفد النادي المصري من اللجنة المنظمة أن ترفع ‏لـ فيفا رسميا العديد من النقاط غير العادلة في تنظيم بطولة العالم للأندية، ‏وذلك بوصف الأهلي صاحب الرقم القياسي للمشاركة في هذه البطولة (7 ‏مرات)‏‎.‎

وجاءت النقاط على النحو التالي‎:‎

النقطة الأولى – نظام البطولة الذي يمنح بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏أفضلية بالمشاركة في الدور قبل النهائي بشكل مباشر، في الوقت الذي ‏يشارك فيه بطلا إفريقيا وآسيا من الدور الأول، وهو أمر لا يحقق العدالة ‏بل وينسف مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة‎.‎

النقطة الثانية: بخصوص الظلم الذي تعرض له النادي الأهلي وفقدانه ‏تسعة من لاعبيه الدوليين بسبب بدء منافسات كأس العالم للأندية بالتزامن ‏مع إقامة بطولة الأمم الإفريقية، وهو أمر لم يكن بمقدور فيفا أن ينفذه إذا ‏ما كان يتعلق ببطولة الأمم الأوروبية‎.‎

النقطة الثالثة: تكمن في الإنذارات التي يحصل عليها لاعبو الأندية التي ‏تشارك في الدور الأول، حيث يتم تصعيدها للأدوار التالية، وبالتالي من ‏الممكن أن تفقد هذه الأندية لاعبيها الذين حصلوا على بطاقات صفراء في ‏الأدوار التالية من البطولة، في المقابل يشارك لاعبو بطلي أوروبا ‏وأمريكا الجنوبية في الدور قبل النهائي مباشرة، ولا يكون أي منهم قد ‏حصل على إنذارات سابقة، وكان يجب مراعاة ذلك بالنسبة للأندية التي ‏تشارك في عدد مباريات أكثر وتبدأ مشوارها من الأدوار الأولى‎.‎

النقطة الرابعة: خصوصاً بالتحكيم وتوزيع الحكام على المباريات ‏ومستوى البعض منهم والأخطاء التي يرتكبونها في المباريات، مثلما ‏حدث في مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي‎.‎

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السعودي، السبت، في مباراة تحديد ‏المركز الثالث بملعب “آل نهيان” ضمن منافسات مونديال الأندية المقام ‏في دولة الإمارات‎.‎

وكان الأهلي تفوق على مونتيري المكسيكي في الدور الأول، بهدف دون ‏رد، بينما خسر من بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي بهدفين ‏دون رد‎.‎