شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تكشف تفاصيل مسلسلها الجديد "بيت الشدة" فى رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة وفاء عامر عن تفاصيل مسلسلها الجديد "بيت الشدة" الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل 2022، موضحة أن العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعى شعبى وأنها تجسد شخصية سيدة قوية مرت بـ 3 مراحل في حياتها، فهى لديها ولد وبنت ويكون بداخلها إصرار الاستيلاء على الحارة التي تعيش فيها ويتواجبها "بيت الشدة".

مسلسل "بيت الشدة" ويشارك في بطولته أحمد وفيق، مها أحمد، نهال عنبر، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناجى عبد الله، وإخراج وسام مدنى في ثانى تعاون مع وفاء عامر بعدما قدما سوياً فيلم "خان تيولا" العام قبل الماضى، وشارك في بطولته نضال الشافعى.

وتشارك وفاء كضيفة في مسلسل "راجعين يا هوا" المأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوق، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال.

وقدمت وفاء عامر مؤخرا حدوتة بعنوان "إن كبر ابنك" من الموسم الثاني لمسلسل "زى القمر" الذي تم عرضه على قناة cbc، والحدوتة من تأليف حسن صالح وهيبياتا ونور حمدى، وإخراج معتز حسام وشارك بطولتها ناصر سيف، حنان يوسف، مينا نبيل، نرمين زعزع، هدى الادريسى، حمدى هيكل، اسراء رخا، ندى بهجت، سحرحسن، عمرو فريد، عيد أبو الحمد.