شكرا لقرائتكم خبر عن 250 ألف دولار زيادة فى إيرادات The King's Daughter بسبب عرضه على المنصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الرومانسية The King's Daughter بحوالى 250 ألف دولار، وذلك بعد طرحه على عدد من المنصات، لتصل مجمل الإيرادات إلى مليون و730 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، التى وصل عددها إلى 2170 دار عرض، منذ طرحه يوم 21 يناير الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعة و 30 دقيقة.

فيلم The King's Daughter يدور حول سعي الملك لويس الرابع عشر للخلود، وذلك من خلال أسر وسرقة قوة الحياة السرية لـ حورية البحر، وهي خطوة تزداد تعقيدًا بسبب اكتشاف ابنته غير الشرعية للمخلوق.

ويقوم ببطولة فيلم The King's Daughter كل من بيرس بروسنان، كايا سكوديلاريو، وليام هيرت، بنيامين ووكر، بابلو شرايبر، بن لويد هيوز، راشيل جريفيث، كريستال كلارك، بول إيرلندا.

كما تعاقد النجم العالمي بيرس بروسنان علي فيلم "Black Adam" ليؤدى دور Dr. Fate، وهو الدور الأول لـ بروسنان كبطل خارق، من خلال شخصية الدكتور Fate ، والمعروف أيضًا باسم Kent Nelson ، وهوعضو مؤسس لجمعية العدالة الذي يكتسب قوى خارقة من خلال ارتداء خوذة القدرة السحرية.

ويروي فيلم "Black Adam" قصة البطل الذي يحمل نفس الاسم ، والذي يلعبه دواين جونسون، وظهرت شخصية بلاك آدم لأول مرة في دي سي كوميكس في الأربعينيات من القرن الماضي كشرير فاسد، وأصبح ببطء بطل بحلول عام 2000.

ويستعد دواين جونسون لبدء تصوير الفيلم أبريل المقبل، حيث أعلن المنتج التنفيذي حيرام جارسيا الأخبار خلال مقابلة حديثة مع ComicBook.com.