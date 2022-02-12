شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Buzz Lightyear يوم 17 يونيو المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح شركة Pixar فيلم الأنيميشن الجديد Buzz Lightyear، وهو الفيلم الذي يلعب فيه النجم كريس إيفانز البطولة الصوتية للعمل وهو النجم الذى اشتهر بأكثر من دور خلال أعماله فى هوليود أبرزها شخصية كابتن أمريكا، حيث يلعب الأداء الصوتى لبطل الفيلم وشخصية buzz.

وقد نشأت شخصية buzz بواسطة Tim Allen خلال أحداث فيلم الرسوم المتحركة بالكمبيوتر لعام 1995 Toy Story، والذي كان أول فيلم تم إصداره على الإطلاق بواسطة Pixar، ليحقق من وقتها نجاحًا كبيرًا، دفع الشركة لتقديم فيلم من بطولة الشخصية التى باتت معشوقة ومحببة للغاية لدى قطاع كبير من الأطفال.

الشخصية buzz أو كما هي مشهورة في النسخ المدبلجة بالمصري "باز يطير"، ظهرت في فيلم الرسوم المتحركة Toy Story، والذي نال جزءه الرابع جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة في حفل توزيع الجوائز الأوسكار في دورته الـ 92.

حقق فيلم الأنيمشن Toy Story 4 إيرادات تخطت المليار دولار والفيلم ضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس،كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكى، إستل هاريس، جيف بيدجون.

تدور أحداث الفيلم، بعد أن أصبح كلا من وودي وفريقه ضمن ألعاب الطفلة "بوني"، يكتشف أن هناك لعبة جديدة ضمن ألعابها وهي الشوكة "فوركي"، التي تعترض على كونها لعبة وتهرب، فيحاول وودي وأصدقاءه إنقاذها وإرجاعها لبوني، وأثناء رحلته يقابل اللعبة "بو" التي فُقدت سابقا في الجزء السابق، وتبدأ إقناع وودي بالذهاب معها إلى مدينة الألعاب، حيث الكثير من الأطفال هناك، فيجد وودي نفسه مشتتا بين اكتشاف عالم جديد، أو العودة بفوركي إلى بوني.



Buzz Lightyear