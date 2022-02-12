شيرين عبد الوهاب بعد حفل افتتاح "الدوم": مصر منارة الفن في الوطن العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، صورا لها من افتتاح برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب، حيث أحيت الحفل.

"شيرين" نشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "افتتاح برنامج الدوم، أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية.. مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ، مصر بلد الريادة الفنية، مصر بلد الفن.. مصر منارة الفن في الوطن العربي.. مصر أم الدنيا، تحيا مصر".

وأقيم مساء الجمعة، حفل افتتاح برنامج الدوم لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية وتقديم البرامج في مصر.

وقبل أيام، نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عودتها لزوجها الفنان حسام حبيب، مؤكدة عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وقالت في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر": "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".