بعد بكائه على الهواء.. نقل حمو بيكا للمستشفى (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نُقل مطرب المهرجانات حمو بيكا، مساء الجمعة، لأحد المستشفيات.

ونشرت صفحة بيكا الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة له وعلى سرير المرض في المستشفى، مصحوبة بتعليق: "ادعوا لحمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب".

اقرأ أيضا| اقرأ أيضا| حمو بيكا يبكي على الهواء: "أنا تعبت.. ومش عايز حاجة غير إني أكل عيش" (فيديو)

وكان حمو بيكا، دخل في نوبة بكاء على الهواء، خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "mbc مصر" مساء الجمعة، مؤكدا أنه لن يخوض اختبارات نقابة المهن الموسيقية مرة أخرى، قائلا: "مش داخل امتحانات النقابة تاني، مش عايزها خلاص، وكورسات الصوت مش بتتعمل غير لحمو بيكا، احكموا بالعدل، أنا تعبت، محدش حاسس باللي أنا فيه.. أنا مش عايز حاجة غير إني أكل عيش، في افترا وظلم، أنا صوتي كده، ومش عايز أغني خلاص".

جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية أكدت أنها لن تمنح حمو بيكا تصريحا بالغناء إلا بعد اجتيازه اختبارات النقابة بنجاح.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أعلنت في 17 نوفمبر 2021، عن قائمة تضم مطربين وفرق مشهورة بتقديم المهرجانات، شملها قرار المنع من الغناء، وهم: أبو ليلة، الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، أوكا وأورتيجا، حسن شاكوش، ريشة كوستا، علي سمارة وأحمد عوت، الدخلاوية، ولاد سليمان، حمو بيكا، شواحة، نجوم المهرجانات، علاء فيفتي، عمر كمال، عمرو حاحا، فرقة الصواريخ، فرقة العفاريت، فرقة الكعب العالي، كزبرة وحنجرة، مجدي شطة، وزة مطرية، وعنبة.