أمينة خليل في سانت كاترين وغادة عبد الرازق أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

يسرا

نشرت الفنانة يسرا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانا "أوف شولدر"، من أحدث ظهور لها.

غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهؤت فيها بفستان أسود جذاب.

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

زينة

نشرت الفنانة زينة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء.

أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، خلال تواجدها في سانت كاترين.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية أنيقة.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

هاني سلامة

نشر الفنان هاني سلامة صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

هبة مجدي

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء اللون.