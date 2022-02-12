حدث بالفن| وفاة موسيقار وطلاق نجلة فنان وحمو بيكا وحسن شاكوش يبكيان

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأخبار الفنية المهمة، ومنها: حمو بيكا يبكي على الهواء، عزاء شقيق شمس البارودي، عزاء المخرج أحمد يحيى، وكيف ظهرت شيرين عبد الوهاب في افتتاح برنامج "الدوم"؟ وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

حمو بيكا يبكي على الهواء: "أنا تعبت.. ومش عايز حاجة غير إني أكل عيش" (فيديو)

دخل مطرب المهرجانات حمو بيكا، في نوبة بكاء على الهواء، مؤكدا أنه لن يخوض اختبارات نقابة المهن الموسيقية مرة أخرى. (التفاصيل)

"أنت سوسة وكنتي قطة مغمضة".. ماذا حدث بين حسن شاكوش ومذيعة MBC على الهواء؟

احتد الحديث بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" عبر قناة "MBC مصر". (التفاصيل)

صور| كيف ظهرت شيرين عبد الوهاب في افتتاح برنامج "الدوم"؟

نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب، صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام". (التفاصيل)

10 صور من عزاء شقيق شمس البارودي

أقيم مساء الجمعة، عزاء الراحل محمد جميل البارودي، شقيق الفنانة المعتزلة شمس البارودي، بمسجد آل رشدان في مدينة نصر. (التفاصيل)

حضور الشرنوبي والصريطي.. 20 صورة من عزاء المخرج أحمد يحيى

أقيم مساء الجمعة، عزاء المخرج الكبير أحمد يحيى، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين. (التفاصيل)

منة حسين فهمي تعلن طلاقها.. وتكشف عن محاولة انتحارها

ردت منة حسين فهمي ابنة الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين، على أسئلة متابعيها عبر خاصية "ستوري" بحسابها على موقع "إنستجرام". (التفاصيل)

حسن شاكوش يبكي على الهواء: أمي عندها سرطان (فيديو)

بكى مطرب المهرجانات حسن شاكوش على الهواء، كاشفا أنه حزين للغاية لأجل والدته المريضة. (التفاصيل)

حمو بيكا: قررت أرفع قضية على نقابة المهن الموسيقية.. أنا عايز العدل

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا، إن مصر دولة قانون، لافتا إلى أنه ينوي مقاضاة نقابة المهن الموسيقية. (التفاصيل)

غنوة الموجي تعلن وفاة شقيقها الكبير الموسيقار الموجي الصغير

أعلنت الدكتورة غنوة الموجي، وفاة شقيقها الموسيقار الموجي الصغير، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي. (التفاصيل)

رسالة دنيا سمير غانم لوالدها ووالدتها في يوم الجمعة

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على توجيه رسالة لوالدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز. (التفاصيل)