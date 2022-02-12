"أنت سوسة وكنتي قطة مغمضة".. ماذا حدث بين حسن شاكوش ومذيعة MBC على الهواء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتد الحديث بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" عبر قناة "MBC مصر".

واستضافت "ياسمين" خلال حلقة الجمعة من برنامجها، شاكوش وإلى جواره زميله حمو بيكا.

وخلال اللقاء، قالت المذيعة لـ"شاكوش": "أنت يا حسن سوسة.. إنما حمو لأ"، وعقب "حسن": "أنتي تعرفيني! عاشرنا بعض! هو لما أشغل دماغي تبقى سوسة!".

وبعدها خاطبها "شاكوش" قائلا: "أنتي شكلك بتحبي الخير للناس قوي"، فعلّقت: "أه بحب الخير أوي أوي"، فعقب: "أه ما هو باين عليكي".

ورد شاكوش: "أنتي كمان شكلك اتطورتي عن الحلقات اللي فاتت"، فعقبت: "أنا طول عمري متطورة"، فعلّق: "أنتي كنتي في الحلقة اللي فاتت قطة مغمضة"، فردت: "أنا قطة مغمضة وطول عمري هفضل قطة مغمضة، ولكن دايما الموجود على شاشة MBC في تطور دائم وده شيء مفيهوش كلام".

وكانت نقابة المهن الموسيقية، أعلنت في 17 نوفمبر 2021، عن قائمة تضم مطربين وفرق مشهورة بتقديم المهرجانات، شملها قرار المنع من الغناء، وهم: أبو ليلة، الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، أوكا وأورتيجا، حسن شاكوش، ريشة كوستا، علي سمارة وأحمد عوت، الدخلاوية، ولاد سليمان، حمو بيكا، شواحة، نجوم المهرجانات، علاء فيفتي، عمر كمال، عمرو حاحا، فرقة الصواريخ، فرقة العفاريت، فرقة الكعب العالي، كزبرة وحنجرة، مجدي شطة، وزة مطرية، وعنبة.