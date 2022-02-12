على أنغام "كلها غيرانة".. شيرين تنشر هذا الفيديو من افتتاح برنامج "الدوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مقطع فيديو تستعرض خلاله إطلالتها بحفل افتتاح برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب.

"شيرين" ظهرت في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بالأسود المطرز وبشعر قصير، على أنغام أغنيتها الجديدة "كلها غيرانة"، وعلّقت: "الإطلالة الأولى في افتتاح برنامج الدوم".

ويقام مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح برنامج الدوم لاكتشاف المواهب في تمام الساعة 11 مساءً، وذلك للإعلان عن التفاصيل الكاملة لأول برنامج اكتشاف مواهب غنائية وتمثيلية وتقديم البرامج في الشرق الأوسط.

وتعد النجمة شيرين عبد الوهاب مفأجاة الحفل، حيث ستكون من أبرز الحاضرين في احتفالية برنامج "الدوم".

وقبل أيام، نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عودتها لزوجها الفنان حسام حبيب، مؤكدة عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وقالت في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر": "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".