صور| كيف ظهرت شيرين عبد الوهاب في افتتاح برنامج "الدوم"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت النجمة شيرين عبد الوهاب، صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

"شيرين" ظهرت في الصور بالأسود المطرز وبشعر قصير، وعلّقت: "من افتتاح برنامج الدوم.. بالتوفيق لكل المواهب المصرية".

ويقام مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح برنامج الدوم لاكتشاف المواهب في تمام الساعة 11 مساءً، وذلك للإعلان عن التفاصيل الكاملة لأول برنامج اكتشاف مواهب غنائية وتمثيلية وتقديم البرامج في الشرق الأوسط.

وتعد النجمة شيرين عبد الوهاب مفأجاة الحفل، حيث ستكون من أبرز الحاضرين في احتفالية برنامج "الدوم".

وقبل أيام، نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عودتها لزوجها الفنان حسام حبيب، مؤكدة عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وقالت في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "تويتر": "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني".