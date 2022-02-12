إعلان “أديداس” لحمالات الصدر يثير البلبله

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 11 - فبراير - 2022 9:24 مساءً

أصدرت شركة “أديداس” “Adidas” حملة إعلانية جديدة عن حمالات الصدر ولكن كانت المفاجئة عبر الصورة التي نشرتها الشركة على حسابها الخاص على تويتر ويظهر 25 صدراً عارياً تماماً

وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” وصفها الجمهور ” بلغير عادية”

الصورة التي نشرتها الشركة الألمانية، هدفت من خلالها لترويج مجموعة من حمالات الصدر الرياضية، مكونة من 43 تصميما متنوعا.

ويروج الإعلان لمجموعة جديدة من حمالات الصدر الرياضية، مع توفير خيارات “للأحجام الزائدة”، وقطع مصممة لأنشطة مختلفة.

وقالت الشركة في منشور على تويتر: “نعتقد أن أثداء النساء بجميع الأشكال والأحجام تستحق الدعم والراحة. وهذا هو السبب في أن مجموعتنا الجديدة من حمالات الصدر الرياضية تحتوي على 43 تصميما، حتى يتمكن الجميع من العثور على ما يناسبهم”.

وجاء في بيان صادر عن الشركة أنه “تم تصميم الإعلان لإظهار مدى التنوع، ويضم أشكالا وأحجاما مختلفة، تبرز سبب أهمية الدعم المخصص”.

ونقلت الصحيفة عن خبراء ومختصين وعاملين بالإعلانات قولهم إنه كان “قوياً ومحفزاً للتفكير، وفيه إبداع”، وجاء “في سياق غير جنسي تماما”، وإنه “ترويج مبرر تماما لحمالات الصدر الرياضية”.

ويذكر أن صورة الإعلان نشرت على تويتر فقط، ولم تنشر على فيسبوك مثلا، بسبب الشروط والإرشادات التي تمنع ظهور الصدر العاري، وتم نشر صورة معدلة على إنستغرام، عبر إخفاء جزء من الصدر.