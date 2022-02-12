بالصور: ميس حمدان تخطف الأنظار بآخر جلسة تصوير لها

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 5 ساعات

خطفت الفنانة الأردنية ميس حمدان الأنظار بآخر جلسة تصوير لها، إذ نشرت مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي. وظهرت ميس بأكثر من إطلالة بأكثر من فستان زفاف.

حيث ظهرت بفستان طويل وضيق، ولملمت ميس شعرها من الأمام وتركته ينسدل ناعما على ظهرها.

أما بالإطلالة الثانية فكان الفستان مكشوفا من منطقة الصدر ومنفوش من الأسفل، أما شعرها فتركته ينسدل مموجا على كتفها.

الجدير ذكره أن آخر أعمال ميس حمدان مشاركتها في حكاية “الفرصة” من مسلسل “خارج السيطرة” عرض عبر احدى المنصات الإلكترونية كما ظهرت ضيفة شرف في مسلسل “ونسني”.