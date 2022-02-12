وزارة العمل الأميركية تعاقب 3 مطاعم شهيرة للوجبات السريعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 5 ساعات

أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن توقيعها غرامات على بعض مشغلي مطاعم وجبات سريعة في ولاية ‏جنوب كارولينا، بدعوى انتهاكها قوانين عمالة الأطفال.‏

وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن مشغلي بعض مطاعم “صب واي” و”برغر كنغ” و”باباي” انتهكوا القانون، من خلال سماحهم للقُصر بالعمل في نوبات متأخرة أو ساعات طويلة في الأسبوع، أو القيام بمهام غير مسموح لهم بفعلها، لافتة إلى أن المطاعم “تستخدم عمالا غير قانونيين تقل أعمارهم عن 18 عاما في ساعات وفي وظائف تعرض سلامتهم للخطر”.

وجاء في بيان الوزارة أن مشغلا لأربعة فروع “صب واي” في جنوب كارولينا سمح لـ13 موظفا تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا بالعمل بعد الساعة 9 مساءا خلال أشهر الصيف.

وأضافت أن مشغل “صب واي “آخر سمح لخمسة أطفال تبلغ أعمارهم 15 عاما بالعمل بعد الساعة 7 مساء في غير أشهر الصيف، فضلا عن أن 4 من هؤلاء القُصر كانوا يعملون في “أنشطة خبز محظورة”، وهو ما يمثل انتهاكا لقوانين الوزارة.

وبموجب قانون العمل الفيدرالي، يمكن للعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما إعداد الطعام كجزء من وظيفتهم، لكن لا يمكنهم الخبز أو إزالة المواد من الأفران، أو وضع المنتجات في صواني التبريد.

كما قالت وزارة العمل الأمريكية في بيانها إن مشغل امتياز كبير لسلسلة مطاعم “برغر كنغ” سمح لموظفين يبلغان من العمر 15 عاما في جنوب كارولينا بخرق قانون يحدد عدد الساعات التي يمكنهم العمل فيها في الأسبوع خلال الأسابيع الدراسية عند 18 ساعة، فيما قام مشغل لمطاعم “باباي” بنفس الإجراء المخالف، بسماحه لثلاثة من عماله يبلغون من العمر 15 عاما بالعمل أكثر من 18 ساعة في الأسبوع خلال أسابيع الدراسة.

ولم تذكر الوزارة متى تم ارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه، لكن المطاعم كانت تكافح من أجل تعيين الموظفين والاحتفاظ بهم أثناء فترة وباء “كورونا” المستجد، وهو ما يشير إلى أن الموظفين الحاليين يعملون لساعات أطول من الحد المسموح به.

وفي تشرين الأول الماضي، وافق مجلس الشيوخ في ولاية ويسكونسن على مشروع قانون يسمح لمن تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما بالعمل حتى الساعة 11 مساءا خلال الصيف، وقال مؤيدون إنه يمكن أن يساعد في سد النقص في اليد العاملة في الولاية.