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عمرو دياب يشعل أجواء القاهرة الجديدة فى حفل كامل العدد.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم عمرو دياب حفلا غنائيا اليوم بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وقدم الهضبة باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه التى يعشقها جمهوره والتى يحرص على سماعها وترديدها مع اتخاذ إدارة الحفل كل الإجراءات الاحترازية.

حفل عمرو دياب (3)
حفل عمرو دياب 

 

حفل عمرو دياب (4)
حفل عمرو دياب 

 

حفل عمرو دياب (5)
حفل عمرو دياب 

 

حفل عمرو دياب (6)
حفل عمرو دياب 

 

حفل عمرو دياب (7)
حفل عمرو دياب

 

حفل عمرو دياب (8)
حفل عمرو دياب 

 

حفل عمرو دياب (1)
حفل عمرو دياب 

 

حفل عمرو دياب (2)
حفل عمرو دياب 

 

وانشغل الهضبة خلال الفترة الماضية فى تجهيز أغنية جديدة من ألبومه الجديد "عيشنى"، برفقة ابنه عبد الله.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية «خلى الحجر ينطق»، التى طرحها منذ شهر عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ حصدت مليونا ونصف المليون مشاهدة، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، ومن إنتاج شركة ناي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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