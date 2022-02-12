شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يشعل أجواء القاهرة الجديدة فى حفل كامل العدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم عمرو دياب حفلا غنائيا اليوم بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وقدم الهضبة باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه التى يعشقها جمهوره والتى يحرص على سماعها وترديدها مع اتخاذ إدارة الحفل كل الإجراءات الاحترازية.



حفل عمرو دياب



حفل عمرو دياب



حفل عمرو دياب



حفل عمرو دياب



حفل عمرو دياب



حفل عمرو دياب



حفل عمرو دياب



حفل عمرو دياب

وانشغل الهضبة خلال الفترة الماضية فى تجهيز أغنية جديدة من ألبومه الجديد "عيشنى"، برفقة ابنه عبد الله.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب أغنية «خلى الحجر ينطق»، التى طرحها منذ شهر عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إذ حصدت مليونا ونصف المليون مشاهدة، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، ومن إنتاج شركة ناي.