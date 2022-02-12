شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وهبة يتخذ إجراء قانونيا ضد متابع سبّه بأمه.. والأخير يعتذر له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرر الممثل الشاب عمرو وهبة محضرا ضد متابع له، قال إنه سبه بأمه، وذلك قبل أن يعلم نيته التنازل عن شكواه، بعدها قدم له هذا الشاب اعتذارا على مواقع التواصل الاجتماعى.

يروى عمرو وهبة كواليس القضية قائلا: "ربنا يعلم أنا عمرى ما أحب ولا أعرف أستقوى على حد ولا أتسبب فى أذى حد، بس الشخص المحترم ده دخل شتمنى بأمى فى بوست هزار ملوش علاقة بحد، ورديت إنه ميصحش كده، راح داخل شتمنى بأمى تانى، ويومها قلت إنى هاخد إجراء قانونى ونزلت عملت محضر، والله العظيم لا فى واسطة ولا حد خدمنى فى حاجة غير إن الناس شافوا شغلهم، وأهو الموضوع كبر على الفاضى بس عشان أنا مرضاش الأذى لشاب صغير وإكراماً لوالدته الست المحترمة، أنا إن شاء الله هروح أتنازل وأتمنى الناس تتعلم".

من ناحية أخرى، حددت الجهة المنتجة لمسلسل "فى بيتنا روبوت" الموسم الثانى، من بطولة شيماء سيف وهشام جمال وليلى أحمد زاهر، موعدا مبدئيا لعرضه فى نهاية شهر فبراير المقبل، حيث يكثف أبطال العمل عدد ساعات التصوير يوميا، فى الديكورات الخاصة بالعمل.

ويحكي المسلسل عن قصة "يوسف مهندس" برمجيات شاب "هشام جمال"، ويقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها زومبا "شيماء سيف"، والثاني على هيئة ذكر يسميه لذيذ "عمرو وهبة"، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة "ليلى أحمد زاهر" على القيام بأعمالها المنزلية وذلك فى اطار كوميدى.

مسلسل "فى بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، أوس أوس، هنادى مهنى، إسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.