شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح يكشف لبرنامج "أحلى كلام" سبب تسميته "تايسون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد ممدوح، خلال لقائه فى برنامج أحلى كلام الذى يقدمه الفنان أحمد فهمى على قناة الحياة، إنه تخرّج في كلية الحقوق ولكنه لم يحبها، وقال ضاحكا: "لو كنت كملت فيها دلوقتى كان زمانى اتحبست".

وأضاف أنه من محبى مشاهدة أعمال الفنان الراحل فؤاد المهندس وسمير غانم، ويحب مشاهدة فيلم "البيه البواب" للراحل أحمد زكى

وكشف الفنان محمد ممدوح، عن سبب تسميته بـ"تايسون"، لافتا إلى أنه كان يلعب ملاكمة، وأطلق أصدقاؤه عليه اسم "تايسون"؛ لأنه يشبهه فى النفس القصير.

ويُعرض للفنان محمد ممدوح حاليا فى السينمات فيلم "أبو صدام" من بطولة أحمد داش، ومن إخراج نادين خان ومن تأليف محمود عزت مع ضيوف الشرف سيد رجب، على الطيب وعلى قاسم وهديل حسن و زينة منصور.

فيلم "أبو صدام"، هو فيلم روائي عرض لأول مرة عالميا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، وهو من إخراج نادين خان، وأحداث الفيلم تدور حول سائق شاحنات قديم ذى خبرة يدعى "أبو صدام"، يحصل أخيرا على مهمة نقل على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع عن العمل دام لسنوات، يقرر أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته لكنه يتعرض إلى موقف صغير على الطريق فتخرج الأمور عن سيطرته.