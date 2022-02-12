شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم: كان نفسى أكون مرشدة سياحية وعمرى ما قريت الفنجان لحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إنجى المقدم، خلال استضافتها مع الفنان أحمد فهمى فى برنامج "أحلى كلام" الذى يذاع على قناة الحياة، إنها عندما قدمت مسلسل "أحمد اتجوز منى"، فى بداية مشوارها الفنى، لم تكن على دراية بمجال التمثيل، ولم تكن لديها خبرة، مشيرة إلى أنها حاولت أن تخوض التجربة لأنها تحب التمثيل من خلال دراستها فى الجامعة.

وأضافت أنها كانت تتمنى تدخل كلية سياحة وفنادق، ولكن لم يحالفها الحظ، ودخلت الجامعة الأمريكية، وكانت أتمنى أن تكون مرشدة سياحية.

وتابعت: تأثرت بشخصية صفية التى قدمتها فى مسلسل "ولد الغلابة" مع السقا، لدرجة أن زوجى لم يكن طايقنى بسبب عصبيتى فى المنزل.

وأضافت أن عمرها ماقرأت الفنجان لأحد، حيث إن جدتها كانت تعتاد قراءته لكل جيرانها وتستضيفهم فى منزلها من أجل ذلك.

وأكدت خلال حوارها مع أحمد فهمى أنها من محبى مشاهدة أفلام قديمة، منها عائلة زيزى وطاقية الإخفاء وأفلام العندليب عبد الحليم حافظ.

من ناحية أخرى، عرض لـ إنجى المقدم حاليًا، مسلسل "قواعد الـ 45 للطلاق"، وتناقش من خلاله العديد من القضايا الاجتماعية، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم: عمر الشناوي، هيدي كرم، إنجي أبوزيد، سالي شاهين وآخرين، وإخراج مصطفى أبو سيف، مأخوذ عن المسلسل الأمريكي Girlfriends’ Guide to Divorce، الذي تم عرضه فى 2014 وحتى 2018 على خمسة أجزاء، وتدور أحداثه في 45 حلقة.