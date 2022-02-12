شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين زوج زينة فى مسلسل "420 دقيقة" من 6 حلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان محمد شاهين في بطولة مسلسل "420 دقيقة" المكون من 6 حلقات أمام النجمة زينة والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويجسد خلال الأحداث شخصية زوج زينة والعمل يشارك في بطولته مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، محمد شاهين، رشدى الشامى، علاء مرسى، ألاء سنان، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة.

ويسجل "420 دقيقة" التعاون الرابع بين محمد شاهين وزينة في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويًا مسلسلات "أرض النعام" إخراج غادة سليم عام 2015، و"ممنوع الاقتراب أو التصوير" إخراج زياد الوشاحى عام 2018، و"جمع سالم" إخراج إيمان الحداد والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى.

وفى سياق آخر يصور محمد شاهين حالياً دوره في مسلسل "suits بالعربى" هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي العالمي الشهير Suits وسيناريو وحوار محمد حفظى وياسر عبد المجيد وإخراج مريم أحمدى، وبطولة آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، مصطفى درويش، أسماء جلال، وعدد آخر من الفنانين ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

"Suits" مسلسل أمريكى تم عرض أول موسم له عام 2011 تدور أحداثه حول "مايك روس"، الشاب الذكى الطموح الذى لم يكمل دراسته الجامعية، إلا أن المصادفة تشاء أن ينجح فى كسب ثقة المحامى الشهير "هارفى سبيكتر"، فيقوم الأخير بتعينه مساعدًا له فى الشركة الكبيرة التى يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التى قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.

وكان آخر أعمال محمد شاهين مسلسل "موضوع عائلى" من 10 حلقات وتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية على الانترنت وحقق تفاعلاً كبيراً مع الجمهور، والعمل بطولة ماجد الكدوانى، رنا رئيس، ايناس كامل، سما إبراهيم، محمد رضوان، طه الدسوقى، وضيوف الشرف شيرين رضا، عبد الرحمن أبو زهرة، حسام داغر ومن إخراج أحمد الجندى.