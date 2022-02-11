“مطلقة والحمدلله”.. ابنة حسين فهمي وميرفت امين تكشف عن انفصالها للمرة الثالثة ومحاولتها الانتحار!

كتب امير فتحي في الجمعة 11 فبراير 2022 11:57 مساءً - ردت منة حسين فهمي ابنة الفنانين المصريين حسين فهمي ميرفت أمين، على أسئلة متابعيها عبر خاصية “ستوري” بحسابها على موقع “إنستجرام”.

وعن حياتها الشخصية، كشفت منة حسين فهمي أنها حاولت الانتحار وهي في عمر 24 عاما.

وردا على سؤال “أنتي منفصلة ولا متزوجة”، قالت: “مطلقة.. الحمد لله” كما أكدت انها غير مرتبطة حاليا.

يذكر ان منة حسين فهمي تزوجت ثلاث مرات حتى الان حيث كانت الاولى من الفنان شريف رمزي ثم الفنان أحمد فهمي واخيرا المحامي طارق جميل سعيد الذي اعلنت انفصالها عنه.

جدير بالذكر أن الفنانة ميرفت أمين تزوجت من الفنان حسين فهمي، وشكلا معا ثنائيا فنيا حقق نجاحا سينمائيا كبيرا، وأنجبا ابنتهما “منة”، ومن أشهر الأعمال التي شهدت تعاونهما “حافية على جسر الذهب”، “آسفة أرفض الطلاق”، “الدموع الساخنة”، “نغم في حياتي”، “مكالمة بعد منتصف الليل”، و”الحب قبل الخبز أحيانا”.