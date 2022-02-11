شيرين بشعر اسود قصير في افتتاح برنامج “دوم” للمواهب المصرية

كتب امير فتحي في الجمعة 11 فبراير 2022 11:57 مساءً - شاركت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لها من اطلالتها في افتتاح برنامج “دوم” للمواهب المصرية الذي تشارك في لجنة تحكيمه.

“شيرين” ظهرت في الصور بالأسود المطرز وبشعر قصير، وعلّقت: “من افتتاح برنامج الدوم.. بالتوفيق لكل المواهب المصرية”.

يبدأ حفل افتتاح البرنامج اليوم في تمام الساعة 11 مساءً على قناة ON وهو من إنتاج شركة “ميديا هب سعدي – جوهر” و بدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة في مصر.

يختص برنامج “دوم” في اكتشاف المواهب الفنية الجديدة سواءً في مجال الغناء أو التمثيل في مصر.