شكرا لقرائتكم خبر عن سامح الصريطى ومحمد عبد العزيز وأحمد صقر والشرنوبى فى عزاء المخرج أحمد يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، عزاء المخرج الراحل أحمد يحيى، والذي تقيمه نقابة المهن السينمائية بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من، الفنان سامح الصريطي، الفنان محمد يسري، الفنان محمد الشرنوبي، المخرج أحمد صقر، المنتج محسن علم الدين، الفنان تامر بجاتو، الفنان علاء عرفة، الفنانة ألفت عمر، عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، المخرج أشرف فايق، الفنانة هند عاكف، المخرج محمد عبد العزيز.

يذكر أن المخرج الراحل أحمد يحيى تم تكريمه في الدورة الـ 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط الذى أقيم عام 2018، بجانب الموسيقار عمر خيرت والنجم فاروق الفيشاوى والمنتج حسين القلا والناقدة ماجدة موريس، وتعرض يحيى لوعكة صحية تم على أثرها نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية حيث أصيب وقتها بضيق شديد فى التنفس أدى إلى اختناق وإغماء.

وقدم المخرج أحمد يحيى العديد من الأفلام البارزة خلال مشواره السينمائى منها "العزاب امرأة" بطولة محمود ياسين ونيللى، و"رحلة النسيان" بطولة نجلاء فتحى ومحمود ياسين، و"لا تبكى يا حبيب العمر" بطولة فريد شوقى ونور الشريف وميرفت أمين، و"ليلة بكى فيها القمر" بطولة صباح وحسين فهمى، و"غدا سأنتقم" بطولة نجلاء فتحى وفاروق الفيشاوى.

كما قدم أيضًا أفلام "حكمت المحكمة" بطولة فريد شوقى وماجدة الخطيب ويسرا وليلى طاهر، و"حب لا يرى الشمس" بطولة نجلاء فتحى، فريد شوقى، محمود عبد العزيز، صفية العمرى، "حتى لا يطير الدخان" بطولة عادل امام وسهير رمزى، وكاركون في الشارع" بطولة عادل إمام ويسرا، و"يا عزيزى كلنا لصوص" بطولة محمود عبد العزيز وليلى علوى، و"الصبر في الملاحات" وغيرها من الأفلام.