شكرا لقرائتكم خبر عن زوج مروة ناجى وفستان زفافها لأول مرة فى كليب "عايز تعرف".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة مروة ناجي خلال البرومو التشويقي لكليبها الجديد "عايز تعرف" بفستان زفافها للمرة الأولى وتحدثت مروة ناجى عن الكليب وكواليس التصوير بمشاركة المخرج أحمد أسامة وفريق عمل الكليب نور الله مصممة الديكورات وهبة مجدي خبيرة التجميل وصرحت بأن الكليب سيشهد ظهورًا خاصًا لزوجها حيث يتزامن طرح أغنيتها في عيد الحب مع عيد زواجها أيضًا.



مروة ناجي تظهر لاول مرة بفستان زفافها الحقيقي

أغنية "عايز تعرف" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد محمدي وتوزيع محمد شفيق ومخرج الكليب أحمد أسامة الذي صرح قائلاً: تصوير هذا الكليب استغرق وقتًا كبيرًا فقد صورناه في 22 ساعة متواصلة علي مدار يوم كامل ، مؤكدًا أن الجمهور سيشاهدون عملا فنيا راقيا وشكل جديد للنجمة مروة ناجي .



مروة ناجي وظهور زوجها في عيد الحب مع طرح اغنيتها

آخر حفلات المطربة مروة ناجي كانت بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث قدمت ثلاث حفلات غنت فيها باقة من أجمل أغانيها وأشاد الجمهور السعودي بصوتها وأدائها الصادق ، أما آخر أعمالها فكانت كليب بعنوان "خصومات هايلة"، من كلمات محمود عادل كلازا، وألحان كريم نيازى، وتوزيع عمرو الخضرى، والكليب من إخراج محمد عواد.