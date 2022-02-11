شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء شقيق الفنانة المعتزلة شمس البارودى فى مسجد آل رشدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء الراحل محمد تيسير شقيق الفنانة المعتزلة شمس البارودى بمسجد آل رشدان فى مدينة نصر، ويتلقى العزاء نجل الراحل، وحضر أصدقاء وأقارب الراحل إلى جانب الفنانة ريم البارودي.

وكانت الفنانة المعتزلة شمس البارودى نعت شقيقها الراحل بصورة تجمعه بشقيقاته الستة وبكلمات مؤثرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتبت شمس البارودى ناعية شقيقها الراحل قائلة: "رحمة الله عليك يا تقي يا نقي يا ذاكر الله كثيرًا يا عابد الله حبا وطاعة، يا واحة الحب والأمان لأبنائك وشقيقاتك".

وتابعت: "ذهبت لرحمن الدنيا والآخرة فاللهم السلام والأمان لروحك الطيبة وثبتك المولى حبيبك على شهادة التوحيد فى مرقدك بعد نطقك لها قبل تركك لوعاء الدنيا جسمانك الذي أرهقه هذا الفيروس اللعين، إلى اللقاء يا حبيبي في جنة الرحمن وصحبة خير الأنام صلى الله عليه وسلم يااااااااارب".

وكان محمد تيسير جميل البارودى، شقيق الفنانة شمس البارودى ونسيب الفنان الكبير حسن يوسف توفى مع الساعات الأولى يوم الثلاثاء الماضى.

وكانت البارودى قد نشرت عددا من المنشورات خلال الأيام الماضية تطلب خلالها الدعاء بشفائه، وهو الأخ الوحيد للفنانة المعتزلة بين 6 شقيقات.