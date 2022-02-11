شكرا لقرائتكم خبر عن سامح بسيونى مديرًا لمسرح الشباب للعام الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمخرج الكبير خالد جلال رئيس شئون قطاع الإنتاج الثقافى، وإسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، الثقة فى المخرج سامح بسيونى مديرًا لفرقة مسرح الشباب للعام الثانى على التوالى.

ويشارك سامح بسيونى فى إخراج العرض المسرحى "أحفاد ريا وسكينة" المعروضة فى السعودية بطولة كل من دينا الشربينى فى دور (لوسي)، وياسمين رئيس فى دور (بوسي)، وبيومى فؤاد فى دور (حشمت)، محمد أسامة فى دور (حازم)، ومصطفى البنا فى دور (سعفان مصلحي)، وبدرية طلبة فى دور (أم عبده)، وأحمد كشك فى دور (حميد)، وعلاء زينهم فى دور (حامد العريان)، إسلام عبد الشفيع فى دور (سكران)، وأحنا بسيم فى دور (وليد).

وتدور أحداث المسرحية فى إطار كوميدى استعراضي، حول ثلاث فتيات من عائلة كبيرة، يتوفى والدهم ليتفاجأوا أن عمهم يخبرهم أن والدهم قد باع لهم كل أملاكه وأن القصر الذين يقيمون به أصبح ملكه فيحاول الفتيات اللجوء للرجال المخطوبون لهم ولكن يخيبوا ظنهم ويتركوهم عندما يعلموا انهم أصبحوا فقراء.

يخبرهم محامى العائلة أنهم قد ورثوا قصرًا آخر مهجورًا فيذهبون له ويقرروا أن يقيمون بدلا منه فندق كبير وبالفعل يتم ذلك ويأتى خطيب أحد البنات لقضاء شهر العسل فى الفندق وتحدث مشاجرة بينهم تنتهى بقتله فيقررون الثلاث بنات أن يخفوا الجثة فى بدروم الفندق ، ومن هنا يقررون الإنتقام من كل الرجال على نهج ريا وسكينة ويطلقون على أنفسهم اسم أحفاد ريا وسكينة ، العرض تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إشراف فنى هادى الباجورى ، منتج منفذ أحمد خالد موسي، ريمون رمسيس واخراج سامح بسيوني.

المخرج سامح بسيوني، تولى إدارة فرقة مسرح المواجهة والتجوال خلال ، التابعة للبيت الفنى للمسرح، وصاحب فكرة "اضحك فكر اعرف" التى أطلقها البيت الفنى للمسرح ضمن عروض الأونلاين التى قدمت على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وحققت نجاحا كبيرا، فقدم خلال المرحلة الأولى عشرة مسرحيات للكاتب الروسى أنطون تشيكوف، ، له العديد من الأعمال المسرحية التى قدمت على مسرح الدولة، كما شارك فى تقديم عروض حفلات الافتتاح والختام للمهرجانات المسرحية، إلى جانب إدارته لمهرجان المهن التمثيلية المسرحى.